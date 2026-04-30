交番などで警察官が不在の場合でも、耳が不自由な人が手話オペレーターを通じて通報や相談ができるサービスが県内で5月1日から導入されます。 交番などで警察官が不在の場合、設置された電話で各警察署に連絡する必要がありますが、耳が不自由な人にとっては大きなハードルでした。 ■入澤芽生記者 「こちらのQRコードをスマートフォンで読み取ると、手話オペレーター