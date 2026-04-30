●あす5月1日(金)の午前中は大気不安定。急な雷雨や突風に注意●風が強く、あす5月1日(金)も空気冷たい●次に天気が崩れるのは3日(日)。連休終盤は天気回復＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう30日(木)は朝から本降りとなりました。昼前から雨雲は途切れ途切れとなりましたが、きょう30日(木)午後7時の時点で、再び県内の広い範囲に雨雲が広がりだしています。 この雨の原因となっている低気圧や前線は、これからあす5月1日(金)