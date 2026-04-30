最大で12連休となる、今年のゴールデンウイーク。 あいにくの空模様となった30日も、長崎市の観光地では連休を楽しむ人の姿が見られました。 30日の県内は、広い範囲で雨となりましたが、世界遺産の構成資産のひとつ「大浦天主堂」や「グラバー園」に続く道 “グラバー通り” には、全国各地から訪れた観光客の姿がありました。 （東京から） 「東京から。初めての九州なので、おいし