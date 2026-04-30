家事の中でも、特に後回しにしてしまいがちなのが「キッチンの排水口周り」の掃除ではないでしょうか。放置すれば不衛生になると分かっていても、あの独特のヌルヌルや臭いに触れるのは気が重いものです。特に厄介なのが、ゴミ受けカゴのお手入れ。ストッキングタイプのネットをかぶせていても、カゴ自体の細かい網目に小さな食べかすが入り込み、それをブラシで一つひとつかき出すのは大変な手間がかかります。そんな悩みを解決し