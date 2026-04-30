「まだ20代だから健康診断は必要ない」そう思っていませんか？実は、健康診断は若いうちから受けることに大きな意味があります。特に近年は、生活習慣の変化により20代でも健康状態に変化が見られるケースが増えています。この記事では、20代に健康診断が必要な理由や受診のタイミングについて、医師の視点からわかりやすく解説します。【関連記事】脂質異常症の症状とは？ ― 自覚のない“サイレントリスク”に気づくために20代で