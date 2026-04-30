お笑いコンビ・エルフの荒川さんは4月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。普段のギャルメイクとは異なる落ち着いた雰囲気のメイク姿を披露しました。【写真】エルフ・荒川の落ち着いたメイク姿「あら可愛い」荒川さんは「すこし違う自分で参加させて頂いております」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目はメイクがよく分かる顔のアップ、2枚目はピンクと白を基調にしたコーディネートでソファに腰掛ける全身ショットです。普段のエネ