ドラマをはじめ、中国ではAIによる映像作品が去年だけで20億本以上公開されました。盛り上がりを見せる一方、ある問題も。AIドラマの光と影とは。■中国で活況“AIドラマ”講座も私たちが訪れたのは、中国・武漢にある映像制作会社。しかし、オフィスには撮影道具の類いが一切なく、頼るのはAIです。AIドラマ監督「こちらがAI生成のための指示文。そこから生まれたのがこの4枚の場面背景です」◇できた映像がこちら。背景だけで