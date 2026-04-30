TravisJapanが30日、都内でディズニープラスのドキュメンタリー番組「SummerVacation！！」（5月1日配信開始）の先行プレミアイベントに出席した。国内外の旅行の企画などができる国家資格「総合旅行業務取扱管理者」を保有するメンバー川島如恵留の企画のもと、デビュー前に武者修行した米国で“10日間の夏休み”を楽しむ姿が映される。川島は「TravisJapanが僕たちの原点の地を旅することで自分自身大自然、知らない文