◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（30日、東京ドーム）中12日で先発マウンドにあがっている巨人・ウィットリー投手が、5回までノーヒットの好投。また10個の三振を奪う、圧巻の奪三振ショーとしています。先頭から空振り三振を奪うとほえるなど、立ち上がりから気迫のピッチングを見せたウィットリー投手。カーブをうまく駆使しながら3回までパーフェクトの好投を見せます。4回には1アウトから菊池涼介選手に四球を許すも、続く小