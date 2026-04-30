TravisJapanが30日、都内でディズニープラスのドキュメンタリー番組「SummerVacation！！」（5月1日配信開始）の先行プレミアイベントに出席した。国内外の旅行の企画などができる国家資格「総合旅行業務取扱管理者」を保有するメンバー川島如恵留（31）の企画のもと、米国で“10日間の夏休み”を楽しむ姿が映される。二手に分かれて旅行しており、七五三掛龍也、松田元太、松倉海斗が一緒のチームとなった。松田は旅の