日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が２９日、『北海道ｖｓ沖縄旅行に行きたいのはどっち！？大激論ＳＰ』と題して放送され、北海道出身、沖縄出身の芸能人が多数出演した。「函館に住んだこともある」という元ＳＤＮ４８でタレントの芹那（４０）は北海道チームで出演。２０１３年ごろにテレビのバラエティーやイベントで一世を風靡する活躍ぶりだったが、テレビはごぶさたとあり、ＳＮＳ上は「めちゃくちゃ久しぶりに見た