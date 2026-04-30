大阪地検の元トップから性被害を受けたと訴える女性検事。要望が受け入れられなかったとして辞表を提出しました。 （支援者）「ひとりじゃないので」（ひかりさん仮名）「ありがとうございます」 集まった支援者に感謝を伝える大阪地検の検事、ひかりさん（仮名）。 検事正だった北川健太郎被告（66）から性的暴行を受けたと訴えていて、北川被告は準強制性交の罪に問われています。 ひかりさんは3月、職を賭し