韓国の人気デュオ・東方神起のユンホが今年７月、デビュー後初のソロコンサート「Ｕ−ＫＮＯＷＰＲＯＪＥＣＴ２６：ＳＣＥＮＥ＃１」を開催すると３０日、公式ＳＮＳなどで発表した。投稿には「ユンホの大型プロジェクトが始動…７月１７〜１９日にソウル公演で華々しい幕開け」とつづられ、予告ティザーが公開された。所属事務所・ＳＭエンターテインメントによると、ソウル・オリンピックハンドボール競技場で公演が行わ