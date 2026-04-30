4人組バンド・King Gnuの最新ツアー『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』のファイナル公演が、7月15日(18:30〜)にWOWOWライブで生中継、WOWOWオンデマンドでライブ配信される。KingGnuWOWOWでは、King Gnuを3カ月連続で特集。7月は、2月の仙台公演を皮切りに、アジア各都市を含む全16都市31公演で展開されている同バンド史上最多都市・最多公演数のツアーから、追加公演として行われる横浜アリーナ2DAYSの最終日を生中継する。今回のツ