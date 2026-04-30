昭和元年(1926年)から起算して今年で満100年。この記念すべき「昭和100年」に、政府はさまざまな施策を実施しているのですが、財務省では、記念千円銀貨幣を発行することに。そこで問題です。銀貨の表面には「新幹線と東京タワーと高速道路と昭和の人々」が描かれています。では裏面には、「桜」と「ハト」とあともう一つ、何が描かれているでしょうか?【#記念貨幣🪙】「昭和100年」関連施策の一環として、昭和100年を記念