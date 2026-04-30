よこみぞゆりさんが手掛ける「なんでもいきもの」が、ミニチュアライトになってカプセルトイに登場。ふんわり優しい光に癒される人が続出しそうです!5月中旬発売予定🌈. ＼カプセルトイ/「なんでもいきもの マスコットライト2」. なんでもいきもののマスコットライトが新しい仲間たちで登場🌟かわいいなんもの達がほわっとやさしい光で癒してくれます。お部屋のアクセントにもぴったり🤍 (@nanmono_goodsより