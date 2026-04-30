みなさん、海外のミスドに行ったことありますか? タイのミスドでは、マイメロディ&クロミのコラボドーナツが4月に発売されたよう。あまりのかわいさに、日本のファンから悲鳴があがっています!マイメロディーチーム、それともチームクロミ? 言わせて... どちらも美味しい!たった35バーツ (@misterdonut_thailandより引用)マイメロ&クロミをモチーフにしたドーナツ、可愛すぎませんか!? タイのミスド限定で展開中のマイメロ