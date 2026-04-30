【モデルプレス＝2026/04/30】歌手で俳優の山下智久が4月30日、都内にて行われた映画「正直不動産」（5月15日公開）の完成披露試写会に出席。豪華キャストの登場に歓声が上がった。【写真】山下智久、年下女優を紳士にエスコート◆山下智久ら「正直不動産」キャストが豪華集結この日のイベントには、主演の山下をはじめ、福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍、見上愛、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄ら、おなじみの豪華なキャスト陣