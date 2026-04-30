◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（３０日・バンテリンドーム）中日・マラーが失点の直後、自身のバットで取り返した。５回２死二塁で左前へ。直前に山本に勝ち越しソロを浴びていたが、振り出しに戻した。続く福永の中前打では一気に三塁を狙ったが、タッチアウト。勢い余って三塁手の宮崎と接触する場面も見られた。宮崎は痛がるそぶりを見せたが、すぐに立ち上がり、ベンチに戻った。助っ人の適時打の直前には、村松が