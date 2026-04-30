◆パ・リーグ西武―日本ハム（３０日・ベルーナドーム）日本ハムが前日２９日に続き、またしても失策から失点を許した。０―０の２回２死、石井の一ゴロを清宮幸が処理し、一塁ベースカバーに入った投手・伊藤に上投げで送球するも、伊藤が捕球できず。記録は伊藤の失策が記録され、チーム失策数は２９試合目にしてはやくも２７個となった。その後、２死一、三塁とされ、９番・滝沢に中前適時打を浴び３試合連続で先制を許した