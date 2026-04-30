女優の常盤貴子が３０日までにＳＮＳを更新し、鉄道旅の様子を公開した。自身のインスタグラムに「大好きな石田ひかりちゃんと、美味しくて、楽しくて、美しい鉄道旅を」と記すと、女優の石田ひかりと旅を満喫する様子を公開した。続けて「『３６ぷらす３』『特急ソニック』レストラン電車『ザ・レール・キッチン・チクゴ』１泊２日で巡る九州の旅」とつづり、投稿を締めた。この投稿に「常盤さん、お誕生日おめでとうござ