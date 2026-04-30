Aぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」。anan2494号（5/1発売）に掲載の第11回目は、SNSで発信する日常を切り取った写真で、親しみやすさがさらにアップしている正門良規さんが登場します。Aぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」は、メンバーに合わせたファッションテーマを設け、フォトグラファーやスタイリストによって新しい魅力を発掘する「Aぇ! SHOOTING」、個性を表すような特定のテーマについて深く語ってもらう「Aぇ! TALK ROOM」、