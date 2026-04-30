【勝利の女神：NIKKE 紅蓮：ブラックシャドウ】 11月 発売予定 価格：9,350円 Hobby sakuraは、フィギュア「勝利の女神：NIKKE 紅蓮：ブラックシャドウ」を11月に発売する。価格は9,350円。 本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「紅蓮：ブラックシャドウ」を1/10スケールフィギュア化したもの。 特徴的な黒のボディスーツに鋭い