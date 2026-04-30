◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人の岸田行倫が「６番・捕手」で先発出場し、５試合連続安打を放った。１―０の４回先頭で迎えた第２打席。２球目の内角１３２キロのスライダーを詰まりながらも中前に落とした。開幕から打撃の状態が上向いていなかったが、直近５試合は２１打数７安打で打率３割３分３厘と好調をキープ。シーズン打率も、５試合連続安打前の１割７分１厘から２割４分６厘まで一気に