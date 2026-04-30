ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが３０日、都内で行われた密着ドキュメンタリー「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＳｕｍｍｅｒＶａｃａｔｉｏｎ！！―７人のアメリカ旅―」（１日からディズニープラスで独占配信）の先行プレミア試写イベントに登壇した。昨夏に開催したワールドツアー直後の１０日間、米国で夏休みを過ごす７人に密着。旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、２チームに分かれて雄大な大自然やカルチャ