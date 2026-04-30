主導する和気町観光協会が事業内容を発表し、コスプレイヤーらが出席 2026年度、岡山県備前市・赤磐市・和気町の3市町はコスプレイヤーを対象にした観光事業を連携して進めます。 主導する和気町観光協会が事業内容を発表し、コスプレイヤーらが出席しました。 近畿地方からアクセスが良い東備地区は日帰り客が多く、消費額の伸び悩みが課題となっていました。 そこで、着替えや撮影など一カ