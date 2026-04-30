【BEYBLADE BAR バンコク】 5月21日 オープン予定 場所：MBK Center タカラトミーはスポーツトイ「ベイブレードX」公式Xにおいて、「ベイブレード」と飲食を同時に楽しめる「BEYBLADE BAR」がタイ・バンコクに5月21日オープンすることを発表した。 「BEYBLADE BAR」のバンコク公式ページではタイ語でコンセプト、専用フードメ