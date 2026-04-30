◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルトー阪神（３０日・神宮）阪神・大山悠輔内野手が初回１死満塁で右翼線へ先制の２点適時二塁打を放った。高梨の高めの直球を右方向へ運んだ。「打ったのはストレート。良い形でみんながつないでくれましたし、まずは先制点を取ることができてよかったです。このあとの１点が大事になってくると思うので、なるべく早く取れるように頑張ります」。この回５連打で３点を先制。今季初１軍マウンドの西勇