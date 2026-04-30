福岡市のプレミアム付き電子商品券「ネクスペイ」で、1度の支払いで2回以上、決済処理される事案が発生していたことがわかりました。 福岡市のプレミアム付き電子商品券「ネクスペイ」は1口5000円で6000円分の買い物ができ、3月末から利用が開始されています。福岡市によりますと、4月24日正午から26日午後10時までの間に466件で、1度の支払いに対し2回以上決済される不具合が発生したということです。「ネクスペイ」を利用す