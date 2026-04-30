現役高校生でRay専属モデルとなった北里琉。今回は、そんな琉がこれまでたどった「サクセスストーリー」をお届けします。高1の春に熊本から上京してきたという琉は、小さい頃から芸能界への憧れがあったんだとか。女優としてやっていきたいという気持ちが芽生えた”ある出来事”に注目です♡わたしと僕の物語今話題のあの人の人生のおハナシ。アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時