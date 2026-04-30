◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（３０日・神宮）ヤクルト・武岡龍世内野手が今季２号ソロを放った。「６番二塁」で先発出場。３点を追う２回１死後、内山が左越えへ１号ソロを放って１点を返すと、続く武岡は右翼席中段へアーチをかけた。２試合ぶりの２号ソロを「早めに追いつきたい気持ちで力強いスイングができました」と笑顔で振り返った。