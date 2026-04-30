タレントのアレン様が、都内で行われた映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』（5月8日公開）ジャパンプレミア先行上映に登場。タクシー乗車中の恐怖体験を告白した。【写真】サメ並に口が…大きく口を開けたアレン様本作は、第78回カンヌ国際映画祭の監督週間でプレミア上映され“カンヌ国際映画祭初のサメ映画”として話題となった。アレン様が登場すると、会場からは大きな歓声が上がった。本作の公開を待ちわびたホ