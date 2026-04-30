Snow Manが、4月30日放送のフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）に出演。冒頭のトークでは、目黒蓮が出演していることについて盛り上がる一幕があった。【写真】きれいな横顔…！新CM撮影中の目黒蓮佐久間大介が「すごいきらびやかだし！そして、きょうは蓮いるんで！」と紹介すると、目黒は「はい、ちょっと時間間に合ったんで、来ちゃいました」と茶目っ気を交えて応じるなど、和やかな雰囲気が流れた。今回