歌手の渡辺真知子が３０日、インスタグラムを更新。高田みづえさんとの２ショットをアップした。「久しぶりの高田みづえさん」と紹介し「先月、元大関の若嶋津さんを見送ったばかり。小さな身体が痛々しい」と、夫の若嶋津さんを亡くしたばかりの高田さんを心配した。今回は岩崎宏美がコンサートに招待してくれたといい、渡辺が高田さんの隣に座ったという。「ご主人を一人で８年半介護は、みづえちゃんご本人の意思と聞き『