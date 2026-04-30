俳優で作家のリリー・フランキー（62）が、29日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演し、両親とのエピソードを明かした。観覧席には、夫が愛情表現をしてくれないという新婚夫婦の姿があった。するとリリーは「3つから、一緒に住んでいなかった」という父の話を披露。父とは年に1度、母の法事の時だけに会う関係だったという。「“女の人は好きだとかちゃんと言わないとダメだぞ”と言われた。“女は、1