岩手・大槌町の山林火災で、全ての地域で避難指示が解除されました。この山林火災で、大槌町は一時、人口の約3割にあたる3257人に避難指示を出していましたが、29日に多くの地区で解除していました。そして、30日午後4時半に残りの地区についても道路の安全を確認し、火災が民家に延焼する恐れがないとして、避難指示を解除しました。大槌町民は「とても安心した。消防の方、支援の方に感謝しています」と話しました。火災発生から