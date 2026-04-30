K-1元3階級制覇王者の武尊（34）の妻でタレントの川口葵（27）が30日、自身のインスタグラムを更新。29日に行われた「ONE」のフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦で勝利し、有終の美を飾った夫を改めてねぎらった。武尊は、現役ラストマッチとなった元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノンとの再戦に最終5RでTKO勝利。試合を見守った川口は「勝利おめでとうそして現役生活お疲れ様でした」と笑顔の2