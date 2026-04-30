日本オリンピック委員会（JOC）は30日、東京都内で理事会を開いて2025年度のJOCスポーツ賞を決め、最優秀賞に、2月のミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得し、現役を引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）を選んだ。7月11日に表彰式を行う。優秀賞には、同五輪のスノーボードで金メダリストとなった戸塚優斗（ヨネックス）、木村葵来（ムラサキスポーツ）