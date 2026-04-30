住宅街でカメラが捉えたのは衝撃的な光景でした。ゴールデンウィーク初日の29日午前8時過ぎ、秋田・大仙市にある野球場の近くでバスの中から、クマが走る様子が撮影されました。当時、バスに乗っていた人は「（子供たちを）外に出さずバスの中で待機していた。これから野外の練習も危険になりそう」と話します。祝日の29日は子供たちの野球の練習試合があり、球場にバスが着いた直後にクマが出没したといいます。近くには小学校や