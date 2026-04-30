「ロマンを感じる」一方でサイズに賛否ありトヨタが手がける大型ピックアップトラック「タンドラ」が、米国生産モデルのまま国内販売されることになり、その販売が2026年4月2日からスタートしています。まずはトヨタモビリティ東京で取り扱われ、全国展開は今夏以降に予定されています。今回の導入で注目されているのは、単に新型車が発売されたという点だけではありません。背景には、同年2月16日に施行された日米交渉に基づ