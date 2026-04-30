私はハタナカマリです。3年ほど前からホームセンターでパートとして働いています。パートリーダーのサトウさんは語気が荒いタイプで、いわゆる「元ヤン」。GWは丸ごと休むくせに、出勤するパートたちの分担を決め「自分の許可なく勝手に変更するな」と言ってきました。そしてGW初日はミゾグチさんの密告で、配置換えを知ったサトウさんから怒りの電話が……。あまりの理不尽さに、私やパート仲間のノジマさんはため息をついたので