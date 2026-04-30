岡山県高梁市の特産品「ピオーネ」。栽培技術を地元の新規就農者らが学ぶスクールが始まりました。 【写真を見る】“ピオーネ” の栽培技術を新規就農者らが学ぶスクール今年も始まる20代から70代までの21人【岡山】 ハサミで不要な新芽を取り除きます。高梁市で始まった「ピオーネスクール」は、生産者の高齢化などが問題となるなか、後継者育成に取り組もうと高梁市が1998年から毎年開