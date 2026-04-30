新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の罹患後症状、いわゆる「コロナ後遺症」は、オミクロン株が主流となった後も一定の割合で発生し続けていて、医学的・社会的な課題として残っています。 【図を見る】記憶障害（ブレインフォグ）を訴える患者においてS抗体価が有意に低値N抗体価は急性期の重症度と性差を反映 倦怠感や頭痛・不眠、記銘力（短期記憶）低下といった症状が長期間続く一方、その重症度を客観的に評価できる指