嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第17話意味がわからない【義父の気持ち】【編集部コメント】こちらのお2人は相変わらず進歩のない会話を続けているようです。せっかく秘書さんがアドバイスをしてくれたのに、そ