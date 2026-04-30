5月14日に告示される県知事選挙の投票用紙が、4月30日 各市町村に発送されました。 30日午前10時ごろ、新潟市の東区役所にトラックが到着し、東区の有権者分の投票用紙11万3650枚が引き渡されました。県内全体では、29市町村と新潟市の8つの行政区に合わせて約188万枚の投票用紙が発送され、それぞれの選管に届けられます。 県内の有権者数は、現在79万177人(3月時点)。前回(2022年)の投票率は49.64%で、10代と20代は30%