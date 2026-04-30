これからの気象情報です。 5月1日(金)は、嵐のような天気になるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越の各地に強風注意報が発表されています。 ◆5月1日(金)天気 ・上越地方 午前中は雨が降ったりやんだりしますが、午後は各地に雨雲がかかるでしょう。 夕方以降は、土砂降りのところもありそうです。 ・中越地方 昼過ぎにかけても所々でにわか雨があるでしょう。 夕方以降はまとまった