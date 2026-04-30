＜NTTドコモビジネスレディス初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞自身も驚きの好スコアに「100点ですかね」。ツアー2年目の平塚新夢が5バーディ・ボギーなしの「67」をマークし、首位と4打差の5位タイで滑り出した。【写真】平塚新夢が即投入…ブリヂストンの新アイアンを細かくチェックアマチュア時代の2017年「静ヒルズレディース 森ビルカップ」を制し、昨年はステップ・アップ・ツアー「ちゅー