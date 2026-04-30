4年前の豪雨で運休が続くJR米坂線の復旧をめぐり、自治体とJRの協議が行われました。30日はJRが示した復旧案に対し、自治体側の検討結果が示されました。 米坂線は、2022年8月の豪雨被害で坂町から山形県の今泉間で運休が続いています。30日、JR東日本と沿線自治体による7回目の会議が開かれました。復旧をめぐりJRはこれまでに4つの案を示していますが、このうち運休前と同じ「JR単独での運営」は難しいとしています。