バリアフリー研修を開いたのは長崎市のホテル『ヒルトン長崎』です。 車いす利用者の意見を接客に生かしてもらおうと企画し、新入社員ら約20人が参加。 車いすバスケットボールチーム「長崎サンライズ」を運営する「Ponte Roda Nagasaki」代表の小森 峻さんが講師を務めました。 ※詳しくは動画をご覧ください