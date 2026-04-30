女子ゴルフのNTTドコモビジネス・レディース（千葉県浜野GC）の主催者は30日、悪天候が予想される5月1日の第2ラウンドを中止し、同2日に順延することを発表した。大会は3日間に短縮され、54ホールで争われる。2日まで予選ラウンドを行い、3日に決勝ラウンドを実施する。